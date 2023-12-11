في حضور القنصل المصري.. يوم في حب فلسطين بفيينا

أقام ملتقى أصحاب بالنمسا فعالية أمس الأحد مسرحية تحت عنوان يوم في حب فلسطين، حيث تم تقديم عرض مسرحي من خلال الأطفال عبروا من خلاله عن عشقهم لفلسطين: الأرض والشعب، وانتماءهم لها ودعمهم للقضية.



جاء هذا العمل المسرحي إحياء ليوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني حيث يقام أسبوع ثقافي بعنوان "غزة تنادينا" تحت رعاية السفير الفلسطيني بالنمسا الدكتور صلاح عبد الشافي.

حضر العديد من الناشطين في العمل المصري والعربي العام في فيينا العرض المسرحي والذي تبعه إلقاء عدد من القصائد الشعرية معبرة عن القضية الفلسطينية.



ولم يغب الدور المصري الممتد تاريخيا منذ الاحتلال الإسرائيلي واغتصابه للأرض الفلسطينية، فتناول مجدي حنا هذا الدور بما يليق بمكانة مصر.

وقالت هناء سالمان رئيس ملتقى أصحاب بالنمسا أننا حرصنا على إقامة هذه الفعالية تضامنا مع أهلنا في فلسطين عموما من ناحية ودعما لأبناء غزة الذين يتعرضون لاعتداءات بربرية ثانية.



وأكدت سالمان على أن مثل هذه الفعاليات هي مم الأهمية بمكان حيث أنها تعكس ترابط أبناء الشعب العربي ليس في الداخل فحسب بل خارج وطننا العربي كذلك.

ومن ناحيته أشاد بهجت العبيدى الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بحرص المستشار محمد البحيري قنصل مصر العام بالنمسا على المشاركة في هذه الفعالية ما يعكس اهتمام المسؤولين المصريين ليس في مصر فحسب بل خارجها أيضا بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأساس والرئيسية بالنسبة في المنطقة بالنسبة لمصر: حكومة وشعبا.

وأضاف بهجت العبيدي أن القضية الفلسطينية ستظل حية في نفوس أبناء الشعب العربي جميعا، وأن مثل هذه الفعالية الفنية الراقية التي قام عليها ملتقى أصحاب بالنمسا لهي دليل على محورية القضية الفلسطينية.