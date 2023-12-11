فيديو| "وادي الملكات" بإشراف ملكة بالأقصر.. لأول مرة بالمحافظة سيدة تتولى رئاسة لجنة انتخابية

انتخابات الرئاسة 2024.. شهدت لجنة وادي الملكات، بوسط مدينة الأقصر، إقبالًا للناخبين، لاسيما خلال الفترة المسائية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024م.

وأشرف على اللجنة، المستشارة رحاب أسامة إبراهيم، رئيس اللجنة، كأول سيدة تتولى رئاسة لجنة انتخابية في الأقصر، وسط تأمينات مشددة بمحيط اللجنة.

ورصدت عدسة الوفد أعمال التصويت داخل اللجنة، وسط حرص رئيس اللجنة على مساعدة الناخبين في تسهيل إدلائهم بأصواتهم بصناديق الاقتراع.



يشار إلى أنه يتنافس بانتخابات الرئاسة 2024م، أربعة مرشحون، وهم: رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.