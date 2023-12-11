اقرأ غدًا بالوفد.. شعب مصر يواصل الزحف إلى صناديق الاقتراع بالسباق الرئاسي
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “شعب مصر يواصل الزحف إلى صناديق الاقتراع بالسباق الرئاسي”.
ويتضمن العدد الكثير من الموضوعات الأخرى:
عبدالسند يمامة: المصريون قدموا صورة حضارية مشرفة
المرأة المصرية والشباب ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن
رئيس الوفد يشيد بأداء الهيئة الوطنية للانتخابات
د. وجدي زين الدين يكتب: يحيا الوعي المصري
شعب مصر يواصل الزحف إلى صناديق الاقتراع بالسباق الرئاسي
وعي المصريين يدفعهم إلى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري