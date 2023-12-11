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الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. شعب مصر يواصل الزحف إلى صناديق الاقتراع بالسباق الرئاسي

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “شعب مصر يواصل الزحف إلى صناديق الاقتراع بالسباق الرئاسي”.

ويتضمن العدد الكثير من الموضوعات الأخرى: 

عبدالسند يمامة: المصريون قدموا صورة حضارية مشرفة 

المرأة المصرية والشباب ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن

 رئيس الوفد يشيد بأداء الهيئة الوطنية للانتخابات

د. وجدي زين الدين يكتب: يحيا الوعي المصري 

شعب مصر يواصل الزحف إلى صناديق الاقتراع بالسباق الرئاسي 

وعي المصريين يدفعهم إلى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري

الجريدة الورقية