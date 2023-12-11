شقيق شيخ الأزهر وأبناء الساحة يشاركون فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بالأقصر

شارك الشيخ محمد الطيب، شقيق فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الإثنين، وعدد من أبناء العائلة من ساحة الطيب، فى الانتخابات الرئاسية، بلجان القرنة غرب محافظة الأقصر.

ورافق شقيق شيخ الأزهر، نجله الشيخ أحمد محمد الطيب؛ للتأكيد على أهمية وقيمة المشاركة الوطنية فى عملية التصويت بالانتخابات.



ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقراانتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.