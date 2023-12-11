عبدالسند يمامة: المصريون قدموا صورة حضارية مشرفة

المرأة المصرية والشباب ضربوا أروع الأمثلة فى حب الوطن

رئيس الوفد يشيد بأداء الهيئة الوطنية للانتخابات

أشاد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى بسباق الانتخابات بالمشهد الحضارى المشرف الذى قدمه الشعب المصرى خلال هذه الانتخابات، وقال إن المصريين حرصوا على المشاركة فى الانتخابات لممارسة حقهم الدستورى والواجب الوطنى، بما يعكس حجم وعيه وثقافته أمام العالم، ويقطع الطريق على دعوات المقاطعة التى تتربص بأمن مصر واستقرارها وتستهدف بث حالة من القلق والتوتر وعدم الثقة فى نفوس المواطنين.

وثمَّن الدكتور عبدالسند يمامة مشاركة المرأة المصرية فى الانتخابات الرئاسية كناخبة، وفى كل المجالات، كل على حسب دوره لتضرب أروع الأمثلة فى الوطنية، بما يضعها فى مقدمة المشهد إلى جانب مساعدة ذوى الهمم وتقديم التيسيرات اللازمة لهم ولكبار السن وتأمين العملية الانتخابية للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن غرفة عمليات حزب الوفد لمتابعة الانتخابات الرئاسية رصدت مشاركة واسعة للمصريين خاصة للشباب وكبار السن واصطفافهم أمام اللجان على مدار اليومين الماضيين من العملية الانتخابية، إيماناً منهم بدورهم الوطنى والحفاظ على حقهم الدستورى وأهمية المشاركة فى تسطير ملامح المستقبل والحفاظ على مكتسباتهم من الحرية والديمقراطية واختيار من يمثلهم.

ووجه المرشح الرئاسى الشكر لقضاة مصر والهيئة الوطنية للانتخابات ورجال الأمن على ما يبذلونه من جهد ويقدمونه من تضحيات من أجل سير العملية الانتخابية فى أجواء آمنة ومستقرة وضمان حق الناخب المصرى، وتقديم الإجراءات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وهى الصورة التى يفخر بها المصريون أمام العالم، ويؤكدون للجميع أن الدولة المصرية مستقرة يمارس فيها المواطنون حقوقهم بحرية ويسر.

ودعا رئيس الوفد جموع الشعب المصرى إلى استكمال دورهم فى خدمة الوطن وحماية مكتسباتهم بالاصطفاف أمام اللجان اليوم الثلاثاء لأداء حقهم الدستورى.