وزير الشباب والرياضة يُشيد بمشاركة الأبطال الرياضيين في الانتخابات الرئاسية

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بمشاركة الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، في الإنتخابات الرئاسية التي تُجري في الوقت الحالي حتي غدًا.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مشاركة الأبطال الرياضيين المصرية في العملية الانتخابية، تعكس وعي والتزام أبناء الوطن بواجباتهم الوطنية، وحرصهم على المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية القادم.

وقال وزير الرياضة:" إن مشاركة أبناءنا الرياضيين في الانتخابات، تعد نموذجاً يحتذى به، تؤكد على حرص أبناء الوطن على المشاركة في العملية السياسية، وممارسة حقوقهم الديمقراطية، والتعبير عن رأيهم الحر، وتعكس حرص الدولة المصرية علي ضمان أن يكون لكل رياضي مصري فرصة المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية والتعبير عن آرائه واختيار ممثليه بشكل مناسب".