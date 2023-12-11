وكيل صحة الدقهلية يكرم إدارة مكافحة العدوى

قدم الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، درع تكريم لادارة مكافحة العدوى بالمديرية وذلك تقديراً لما يبذلوه من جهد والطفرة الملموسة في مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية.

واستلم درع التكريم الدكتور هاني حمدي مدير مكافحة العدوى بالدقهلية في وجود اعضاء الادارة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن التقدم الذي تبذله ادارة مكافحة العدوى لم يكن ليحدث لولا الجهد الكبير الذي تبذله الادارة وكذلك فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات والادارات الصحية.

وأبدى حمدي خالص أمتنانه وشكره لوكيل الوزارة على تلك اللفتة الكريمة مشيراً إلى أنها ستمثل حافزا جديدا للإدارة ليستمر تفوقها وأدائها المميز ودافعاً جديداً لأعضاء الإدارة وللفرق كافة لبذل مزيد من الجهد في سبيل تقدم منظومة الصحة بالدقهلية