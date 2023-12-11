خريجو الأكاديمية الوطنية للتدريب بالفيوم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

نظم خريجو ومتدربو الأكاديمية الوطنية للتدريب ببرامجها المختلفة، من أبناء محافظة الفيوم، مسيرة حاشدة أمام لجنة مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، تحت شعار "مصر تنتخب رئيسها"، للمشاركة في الاستحقاق الدستوري في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، وذلك اليوم الاثنين ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، وقاموا بالإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع.

وحرص عدد كبير من خريجي ومتدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب، على التواصل فيما بينهم، والتواجد والاصطفاف، من أجل المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والقيام بدورهم وواجبهم الوطني واختيار رئيسهم، للمشاركة البناءة في رسم مستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد تابع مع المستشار إيهاب محمد همت رئيس اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بالفيوم، رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، انتظام عمليات تصويت الناخبين باللجان على مستوى المحافظة، بهدف الوقوف على المشهد العام بمقار اللجان، وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين للإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمعهما بمقر محكمة الفيوم الابتدائية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار إبراهيم حلمي المحامي العام لنيابات الفيوم الكلية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والمستشار محمد فوزي النائب الأول لرئيس محكمة الفيوم الابتدائية، مدير إدارة تنفيذ الأحكام بالمحكمة، وعدد من مسئولي المحكمة، وقيادات محافظة الفيوم.

تناول اللقاء، انتظام سير العملية الانتخابية داخل اللجان بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الفيوم، والتى تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع، منذ انطلاق فعاليات التصويت الساعة التاسعة من صباح أمس الأحد، وتستمر حتى مساء غدٍ الثلاثاء، من منطلق الواجب الوطني والحق الدستوري الذي كفله قانون مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين، في اختيار من يمثلهم بحرية مطلقة.

مصر تتجاوز التحديات

وخلال اللقاء، أكد محافظ الفيوم، أن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، هو حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، فضلا عن أن جموع أبناء الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه، لطالما تحلوا بالوعي والإدراك العميق لأهمية الوقوف إلى جانب الوطن ودعمه في مختلف الظروف، وهو الأمر الذي كان سبباً أساسياً ورئيسياً في تجاوز مصر بنجاح، لكافة التحديات والمحطات الصعبة التي مرت بها البلاد.

وقال المحافظ، أن الإشراف القضائي على الانتخابات، هو ضمانة أساسية لنزاهتها وأن تأتي الأصوات في صناديق الاقتراع، معبرة بصورة كاملة عن إرادة الناخبين، مثمناً دور قضاة مصر، من مختلف الجهات والهيئات القضائية، في الإشراف على الانتخابات الرئاسية.

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