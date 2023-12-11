إعادة انتخاب زعيم المعارضة الكاميرونية كامتو على رأس MRC

أعيد انتخاب زعيم المعارضة الكاميرونية موريس كامتو، رئيسا وطنيا لحركة نهضة الكاميرون يوم الأحد (11 ديسمبر/كانون الأول).

حصل على أكثر من 99٪ من الأصوات حيث وقفت قائمته دون معارضة.

تجمع مقاتلو MRC في مجمع ياوندي الرياضي لحضور مؤتمر الحزب لمدة يومين.

وفي خطاب ألقاه جزئيا باللغتين الفرنسية والإنجليزية، أعلن كامتو البالغ من العمر 69 عاما عن تشكيل ائتلاف بهدف بناء كاميرون مسالمة.

وقال كامتو إن التحالف السياسي من أجل التغيير (APC) سيعمل مع الكاميرونيين من جميع الخلفيات بما في ذلك مؤيدي النظام الحالي في البلاد.

ستشارك حركة نهضة الكاميرون مرة أخرى في جميع الانتخابات المقبلة.

ويمثل هذا الإعلان تحولا في استراتيجية الحزب السابقة للتنافس. وفي عام 2020، قاطع الحزب الانتخابات التشريعية والبلدية، وبالتالي ليس له ممثل في الجمعية الوطنية.

في عامي 2019 و 2020 ، تم اعتقال مئات من المديرين التنفيذيين والمقاتلين في MRC بعد ما وصفه خبراء الأمم المتحدة بالمسيرات السلمية التي عانت من القمع العنيف.

تسببت الأمطار الغزيرة، خلال يومي الأحد والإثنين، في انهيار أرضي دمر أجزاء من حي مبانكولو، على بعد حوالي 25 كم من ياوندي.

وأفادت المواقع المحلية في الكاميرون، عن وفاة 13شخصًا حتى الآن، تسببت في تمزق سد في الحي.

قال أحد السكان، “لقد هرعت للتو إلى هنا فقط لأرى أن البحيرة الاصطناعية قد تمزق بالفعل، أرى هذا وأرى الجرحى يتم إجلاؤهم وإرسالهم إلى المستشفى. هناك أشخاص نعرفهم ، يعيشون في الحي الذي لا يزال مصيرهم مجهولا”.

وحذر داودا عثمانو، ضابط الفرقة في منطقة ياوندي حيث يقع مبانكولو من أن عدد القتلى قد يرتفع، مضيفًا أن رجال الإطفاء كانوا في مكان الحادث للإشراف على عملية بحث وإنقاذ.

وذكرت محطة (سي.آر.تي.في) العامة، أن "نحو ثلاثين منزلا دمرت".

وأوضح إرنست زيبازي، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 24 عاما، أنه تعرف على جثث والدته وشقيقيه، قائلًا "ما زلت أبحث عن والدي الذي كان في المنزل أثناء هطول الأمطار".

ووضعت جثامين الضحايا في مشرحة بينما نقل المصابون إلى المستشفيات، وقال مستشفى ياوندي العام إنه استقبل 12 جريحا، بينهم طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات.

وتتكرر الانهيارات الطينية خلال موسم الأمطار في ياوندي، وهي مدينة جبلية حيث يتم بناء مساكن غير مستقرة في بعض الأحيان.

تقوم السلطات في الكاميرون بهدم المنازل في المناطق عالية الخطورة المعرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية.

وكان العديد من المباني التي انهارت يوم الأحد قد تم وضع علامات عليها للهدم.