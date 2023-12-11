الإثنين 11/ديسمبر/2023 - 07:06 م 12/11/2023 7:06:57 PM

دائمًا مركز الإبداع بالإسكندرية برئاسة الدكتورة إيناس دياب يتحف جماهير الثغر ورواد المراكز الثقافية والمتعطشين إلى الفن والثقافة ببرامج ولقاءات مع ضيوف مهمة، وكان أحد هذه اللقاءات الندوة التى تحدث فيها الدكتور شيرين حلمى خبير الإدارة والعالم فى مجال الروحانيات.

ربط الدكتور شيرين فن الإدارة بالقيم ولذلك كانت ندوته بعنوان «الإدارة بالقيم» تحدث خلالها عن الإنسان عبر العصور ومراحل القيم والأخلاق منذ بدء الخليقة وحتى يومنا هذا فى العصر الحديث، وأيضاً تحدث عن الأخلاق والعدل والشهوة وعلاقتها بالإدارة والقيم.

وتطرق إلى المفاهيم الصحيحة للعلم وركائزه وكيفية اختيار العلم كركيزة أولى فى حياة الإنسان وشرح أن الإبداع هو أن حانيات.

حقيقة كانت وجبة ثقافية دسمة حضرها جمهور غفير من أهل الثقافة بالإسكندرية والمشتاقين لسماع العالم والمفكر شيرين حلمى الحاصل على الدكتوراه فى إدارة الأعمال من جامعة هارفارد الأمريكية.

وبسبب كفاءته العلمية تمتجعل الصعب سهلًا وكذلك فن الإنصات بكل الجوارح وكيفية التعامل مع الغير وعلاقة الآيات القرأنية بالرو تعيينه فى مجلس إدارة جامعة زويل والجامعة اليابانية وغيرها من الجامعات المهمة كعضو معين فى هذه المجالس، ولأنه يعشق الفن أيضاً أتحفنا الدكتور شيرين بقصائد دينية من تأليفه وأناشيد دينية عن الرسول الكريم بحضور فرقة موسيقية من كلية التربية النوعية، مما أبهر بصوته العذب الجماهير التى حضرت الندوة.

حقيقة مركز الإبداع تجددت دماؤه وأصبح يقدم كل جديد من الثقافة والفن منذ أن تولت إدارته الدكتورة إيناس دياب حتى أصبح المركز ملاذًا لمحبى الثقافة والفن.

ينظم المركز الأسبوعين القادمين عدة ندوات وملتقيات منها مناقشة رواية ياسمين للكاتب الروائى فؤاد فرغلى، وملتقى بعنوان «الشعر نبض الوطن» للشاعرة زينات القليوبى، وندوة أخرى بعنوان «نعمل من أجلها» و«إطلالة على تاريخ الإسكندرية» للدكتور محمود الشال أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية وندوة بعنوان «العربية لغة حياه».

نقيب الصحفيين بالإسكندرية