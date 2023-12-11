وزيرالخارجية يستقبل رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا.. غدًا

يستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، غدا الثلاثاء،Specioza Kazibwe Wandira رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا والنائبة السابقة لرئيس أوغندا؛ لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك في مقر وزارة الخارجية.

في سياق منفصل رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، بإصدار البرلمان الدنماركي في 7 ديسمبر 2023 لتشريع يجرم التعامل غير اللائق، علناً أو بقصد النشر على نطاق واسع، مع النصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمعات الدينية، وذلك بغرض مواجهة ظواهر إهانة وتدنيس وحرق المقدسات الدينية والتي تصاعدت وتيرتها مؤخراً في بعض الدول.