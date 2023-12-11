وكيل تعليم قنا يتابع توقيع عقود تعيين مسابقة 30 ألف معلم

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أعمال اللجنة المكلفة بتوقيع وتسليم عقود العمل كمعلم مساعد في مسابقة ٣٠ ألف معلم والتي تنعقد بقاعة المديرية لليوم الثالث، والمعنية بالاطلاع على أصول مسوغات التعيين .

وأكد مدير تعليم قنا خلال حوار ودي مع المعلمين والمعلمات على التزام الشفافية و الحيدة التامة في توزيع المعلمات على أقرب إدارة لمحل السكن المثبت في البطاقة الشخصية، ووجه السيد في حضور صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور نجم احمد مدير عام التعليم الفني والدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام إلى إنجاز إجراءات التسكين للمعلمين لإحداث طفرة منشودة في قاعات رياض الأطفال وفصول الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية وبصفة خاصة تلك التي تعاني عجز .

الجدير بالذكر أن اللجنة المشكلة برئاسة محمد حمدان مدير إدارة الموارد البشرية و عضوية احمد زين الموجه العام المالي والإداري و خالد هاشم مدير الشئون القانونية و حمدي بخيت مدير تنسيق التعليم الابتدائي ويوسف الديب والدكتور حسن عيسى رئيس قسم التعيينات و ناهد سيد حسين و وفاء احمد عبد الغني وعبير عبد الرحيم بإدارة الموارد البشرية قد استهلت مهمتها يوم الخميس الماضي و انتهت من مراجعة أوراق ٣٥٠ معلم ومعلمة خلال أيام عملها ، فيما تستكمل يومي الاثنين والثلاثاء عملها للانتهاء من كل المجموعة التي أعلنت وزارة التربية والتعليم اجتيازها للاختبارات و تكليفها للعمل بقنا .