مواطن يلجأ للإسعاف لنقله إلى لجان الانتخابات للتصويت بمطروح

لجأ اليوم أحد المواطنين من مدينة مرسى مطروح، إلى إدارة إسعاف مطروح حتى يتمكن من المشاركة في التصويت على الانتخابات الرئاسية

واستقبلت إسعاف مطروح اتصالا على رقم الخط الساخن ١٢٣ من المواطن معتز بالله عبد الفتاح على - ٦٥ سنه يسكن خلف حديقة النصر بمنطقة السنوسية بمرسى مطروح ويطلب منهم تيسير عملية وصوله للأداء بصوته في الانتخابات الرئاسية بتوصيله إلى مقر لجنته بمركز شباب مطروح بجوار قسم شرطة مطروح نظرا لظروفه الصحية.

وعلى الفور أصدر الدكتور مصطفى أشرف مدير إسعاف مطروح، تعليماته لأحد سيارات الإسعاف للتوجه إلى منزل المواطن نظرا لحالته الصحية ونقله إلى اللجنة ليتمكن من الادلاء بصوته خلال الانتخابات الرئاسية

وأكد مدير الإسعاف، أنه الواجب الوطني يستدعى تكاتف جميع الجهات والمؤسسات والمواطنين للمساعدة في المشاركة في التصويت مع الوعى والاهتمام السياسية بأهمية التعبير عن رأيهم في استكمال مسيرة التنمية والتكاتف في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن للعبور إلى مستقبل أفضل أن شاء الله

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