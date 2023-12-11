السعودية تستضيف بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEG 2023

تتجه أنظار عالم الرياضات والألعاب الإلكترونية غدًا للمملكة العربية السعودية مع استعداد العاصمة الرياض لاحتضان منافسات بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEG 2023 في الفترة من 12 حتى 16 ديسمبر بمشاركة أكثر من 250 لاعب ولاعبة من أكثر من 50 دولة، في بطولات لأشهر الألعاب مثل: Dota 2 و eFootball™️ 2024)و PUBG MOBILE و Street Fighter 6.

ويعود حدث GEG23 من جديد في نسخة هذا العام، ليرحب بزواره من الفرق والرياضيين الذي وصلوا من جميع أنحاء العالم إلى الرياض وبدأت تحضيراتهم للبطولة، ويقام الحدث برعاية عدد من أبرز الشركات المحليّة والعالمية ومنها مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية (Savvy Games Group) كشريك مقدّم للبطولة و القدية كشريك جوهري، وشركتي stc play وKFC كشركاء استراتيجيين، وشركة TCL كشريك رئيسي. ويتوافق هذا الحدث العالمي مع رؤية الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية الرامية لتعزيز مكانة الرياضات الالكترونية دوليًا، ويشارك في نسخة هذا العام ممثلين عن أكثر من 50 دولة منها 8 دول من أفريقيا، و12 من أمريكا الشمالية والجنوبية، و18 من آسيا، و17 من أوروبا، بالإضافة على أستراليا ونيوزيلندا، وتضم قائمة أبرز الدول المشاركة كل من البرازيل واليابان وتايلاند وأوكرانيا وماليزيا وبولندا وهولندا والمملكة المتحدة.

قال تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "أصبحت المملكة الوجهة الأولى لاستضافة أبرز الفعاليات عالمية المستوى وذات الأثر الكبير في المشهد العالمي للرياضات والألعاب الإلكترونية، واليوم، يؤكد هذا العدد من الدول واللاعبين القادمين للمشاركة، على كون المملكة مركزًا عالميًا لاستضافة هذا الحدث، الذي يُعد أحد أبرز بطولات الرياضات الإلكترونية الاحترافية".

أضاف الفوزان: "سيتنافس مجتمع الرياضات الإلكترونية لمدة خمسة أيام مليئة بالحماس وأقوى المواجهات للفوز بواحدة من أكبر الجوائز ولقب الأفضل في العالم. ومع اقتراب موعد انطلاق بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEG 2023، لا يسعنا الانتظار لاستقبال الوفود المشاركة وبدء المنافسات".

قال كريس تشان، رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية: "أصبحت الرياضات الإلكترونية العالمية منصة تجمع الدول في عالم افتراضي، يتنافسون فيها على مستوى احترافي ويؤكدون على قوة ترابطهم عبر الرياضات الإلكترونية. لقد وحّدت الألعاب الإلكترونية البلدان والثقافات تحت سقف واحد، واليوم يجتمع العديد من الفرق والرياضيين من مختلف البلدان والقارات في الرياض تحضيراً للحدث الأبرز على مستوى العالم".

وتُمثّل المملكة العربية السعودية منطقة الشرق الأوسط إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والأردن في بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEG23، مع ترقّب المجتمع العالمي للرياضات الإلكترونية لما ستقدمه تلك الدول نظرًا لما يمتلكوه من مواهب مميزة في مختلف الألعاب.

كما أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن إقامة مؤتمر الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEFcon، بما يتوافق مع رؤيته المستدامة لتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة وبناء جسور تواصل طويلة الأمد مع القطاع عالمياً. ويؤكد GEG23 عبر مشاركة العديد من الفرق والرياضيين المحليين والإقليميين والدوليين الذين يستعدون للمنافسة، جهود الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الرامية إلى تمكين المواهب واستكشاف الأبطال عبر إطلاق أفضل المسابقات، وتوفير فرصاً جديدة في منظومة هذا القطاع بما يتناسب مع الألعاب الوطنية واستراتيجية الرياضات الإلكترونية.