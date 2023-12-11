صحة قنا تنظم مسيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

نظمت الفرق الطبية المختلفة التابعة لمديرية الصحة بقنا، في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، مسيرة للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ترأسها الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية وقيادات المديرية ومديري مستشفيات قنا العام ، الحميات، الصدر وإدارة قنا الصحية.

وتوجه الفريق الي مركز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم معبرين عن سعادتهم بالاستحقاق الدستوري لدعم استقرار الدولة وثبيت أركان مؤسساتها المختلفة.

وأعرب الدكتور محمد بدران عن سعادته بتوافد الفرق الطبية علي مراكز الاقتراع المختلفة بمراكز المحافظة المختلفة تلبية لنداء الوطن لحرصهم علي الإدلاء بأصواتهم والاهتمام بالحفاظ علي مقدرات الدولة وترسيخ أسس الاستقرار والأمان لها.

هذا وأوضح بدران أن مديرية الصحة قد وضعت خطة شاملة لتقديم أوجه الرعاية الطبية المختلفة بشتي منافذ الخدمة الطبية بالمحافظة، مضيفاً إلي أن الفرق الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية علي أهُبة الاستعداد لتقديم الدعم الطبي والمعنوي للمترددين علي تلك المنافذ بالإضافة إلي تقديم خدمات المبادرات المختلفة علي مدار أيام الانتخابات والتطهير والتعقيم لتواجد المواطنين بالمقرات الانتخابية.

داعياً المواطنين من أبناء المحافظة والفريق الطبي بالنزول والإداء بأصواتهم حفظاً علي استقرار وأمن وأمان الدولة.