صور| مدير أمن الأقصر يتفقد الخدمات المكلفة بتأمين المقار الانتخابية بإسنا

أجرى اللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، جولة تفقدية بلجان مركز ومدينة إسنا، جنوبي المحافظة؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية، في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة 2024م.

واطمئن مدير الأمن على انتظام عملية التصويت، من خلال المرور على كافة الخدمات المكلفة بتأمين المقار الانتخابية؛ للتأكد من انتظامها.

و شدد مدير الأمن على سرعة تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين أثناء عملية الاقتراع، وتوفير كافة سبل الراحة والتيسيرات اللازمة؛ لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم.

يشار إلى أنه يتنافس بانتخابات الرئاسة 2024م، أربعة مرشحون، وهم: رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.



