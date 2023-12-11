هل ظهر بالعُكاز؟.. مرتضى منصور يثير الجدل بتعليق جريء على الانتخابات الرئاسية 2024
أثار المستشار مرتضى منصور جدلًا واسعًا كعادته بتعليق جريء على التصويت في الإنتخابات الرئاسية 2024، بعد الإدلاء بصوته، وسط تجمهر كبير، حيث أعرب عن استيائه من سخرية البعض على فعاليات انتخابات الرئاسة وازدحام اللجان بالمواطنين.
مرتضى منصور يعلق بجرأة على الانتخابات الرئاسية 2024
وصرح رئيس نادي الزمالك السابق، قائلًا: "الناس تنزل بقوا كومبارسات، ولو امتنعوا يقولوا بيخوف الناس"، مضيفًا: "هل حد وجه حد قال أدخل انتخب فلان؟ انت حر انتخب اللي عايزه".
مرتضى منصور: أنا على قائمة الإغتيالات لكن ميهمنيش
كما أشار مرتضى منصور إلى إن قرار الحرب صعب، في الوقت الحالي، حيث قال: "اقترح الحرب تكون بعد نهاية الإنتخابات لأن الموقف صعب وأنا على قائمة الإغتيالات لكن ميهمنيش وشعب فلسطين عظيم وقوي".
حقيقة ظهور مرتضى منصور بالعكاز أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
في الوقت نفسه، لفت ظهور مرتضى منصور الإنتباه، نظرًا لأنه لم يعد يظهر كثيرًا له منذ تركه منصبه في نادي الزمالك، مؤخرًا، إلى جانب إدعاء البعض بأنه ظهر مُتكئًا على عُكاز أثناء سيره.
وبعد البحث، تبين أن صورة مرتضى منصور، مجرد خداع بصري بسبب ظهور أسوارًا حديدية من خلفه تابعة للمدرسة التي يتواجد بها مقر لجنته الإنتخابية.
مرتضى منصور يدلي بصوته في الإنتخابات الرئاسية 2024
وحرص مرتضى منصور على الإدلاء بصوته الانتخابي، اليوم الإثنين، في مقر لجنته الإنتخابية بمنطقة الجيزة ، وسرعان ما التف الأهالي حوله لمصافحته.
المرشحون الأربعة للمنافسة على الإنتخابات الرئاسية 2024
ووفقًا لما أعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات، يتنافس على الانتخابات الرئاسية 2024 4 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتنعقد الإنتخابات على مدار ثلاثة أيام متتالية، وسط استعدادات مكثفة من أجهزة الدولة وتضافر لكل الجهود لإخراجها بالصورة المشرفة لمصر.
وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
ومن المقرر أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة يوم 13 ديسمبر، ليتم إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر الجاري.
- مرتضى منصور
- الانتخابات الرئاسية 2024
- رئيس نادي الزمالك السابق
- حقيقة ظهور مرتضى منصور بالعكاز
- حقيقة ظهور مرتضى منصور بالعكاز أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
- الزمالك
- تعليق مرتضى منصور على انتخابات الرئاسة 2024
- اخبار مرتضى منصور
- أخبار نادي الزمالك
- صور مرتضى منصوور في لجنته الانتخابية
- أخبار الانتخابات الرئاسية 2024
- منوعات
- أخبار الانتخابات
- حبس مرتضي منصور
- اخبار منوعات
- اخبار السوشيال ميديا
- فلسطين
- الحرب
- قائمة الاغتيالات