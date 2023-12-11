انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 | المتطوعون يخطفون الأنظار في لجان فيصل.. صور

فرض المُتطوعون أنفسهم نجوماً فوق العادة في لجان انتخابات فيصل في اليوم الثاني في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

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ويحرص المُتطوعون على التواجد على أبواب المقار الانتخابية وبحوزتهم أجهزة الحاسب الآلي المُوصلة بالإنترنت لمُساعدة الناخبين في التعرف على أرقام لجانهم.

ولم يكل المُتطوعون على مُساعدة الناخبين خاصة كبار السن في أول يومين من العرس الديمقراطي.

ومن المُنتظر أن تشهد الساعات القليلة المُقبلة تزايد توافد الناخبين على لجان الانتخاب في اليوم قبل الأخير من العُرس الديمقراطي.

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من أمس الأحد حتى غداً الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.