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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. قوات الاحتلال تقصف منزل صحفي وتنهى حياة والده

غزة
غزة

استشهد والد أنس الشريف صحفي قناة الجزيرة، في جباليا، بعد قصف قوات الاحتلال منزله، واشتداد  القصف المدفعي على كل المناطق الشرقية لمدينة غزة ومخيم جباليا، وذلك وفقا لما أعلنته شبكة القسام الإعلامية.

 

عرضت سرايا القدس مشاهد من استهدافها لآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق غزة، وأكدت مقتل وإصابة جميع أفراد إحدى الآليات العسكرية الصهيونية قمنا بتدميرها بواسطة عبوة برميلية شديدة الانفجار في محور الشجاعية شرق غزة.

 

أستهدفت كتائب القسام منذ قليل، مستوطنة نير اسحاق، بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى، من عيار 114ملم.

وأضاف القسام عبر حسابهم :" أن المقاتلون استهدفوا قوة صهيونية خاصة، تحصنت في عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا بقذائف TBG"، وأكد مجاهدونا وقوع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح".

وعلى جانب آخر.. أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، أن الجيش أنزل جوا معدات وأسلحة لقواته في قطاع غزة للمرة الأولى منذ عام 2006، وهناك إصابات وأضرار مادية جراء سقوط صاروخ قرب تل أبيب.

 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن صباح اليوم، مقتل ثلاثة من جنوده في غزة، ليرتفع بذلك العدد إلى 7 قتلى منذ الصباح.

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