مسيرة حاشدة لطلاب جامعة الزقازيق لحث المواطنين على التصويت في الانتخابات

شهدت مدينة الزقازيق اليوم الإثنين، اكبر مسيرة نظمتها جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات من بينهم الدكتور أحمد عناني،عميد كلية الطب البشري، والدكتور هلال عفيفي، عميد كلية التجارة، وحشود من الطلاب،وذلك التوجه إلي لجان الانتخابات الرئاسية ولحث المواطنين علي المشاركة والتصويت.

وحمل الطلاب الأعلام المصرية، مرددين الهتافات الوطنية التي ألهبت مشاعر الجميع.

وبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و 932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس، ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.