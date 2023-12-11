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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ممثلة الأمم المتحدة بالقاهرة: إغاثة غزة لم تتم دون حكومة مصر

إيلينا بانوفا
إيلينا بانوفا

أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا اليوم /الاثنين/ أن جهود الإغاثة لقطاع غزة "ما كانت لتتم من دون حكومة مصر وسخاء الشعب المصري الذي ساهم بنصف إجمالي المساعدات".

جاء ذلك تعقيبا من الممثلة المقيمة خلال مشاركتها في الزيارة الميدانية لوفد مجلس الأمن إلى العريش ورفح والتي تنصب على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

واستمع وفد مجلس الأمن إلى إحاطة من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبو لازاريني والمنسقة الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة في فلسطين لين هاستينجز.

وتفقد وفد مجلس الأمن عملية الاستجابة الإنسانية للأزمة في غزة ، بما في ذلك الجهود التي يقودها الهلال الأحمر المصري ومؤسسات الحكومة المصرية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة.

وكان محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة قد استقبل الوفد عقب وصوله إلى مطار العريش الدولي ، حيث استعرض معه الجهود التي قامت بها مصر في استقبال وإرسال المساعدات إلى قطاع غزة ، وأبلغه بأن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية.

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