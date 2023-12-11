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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس جامعة الأقصر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة عمار بن ياسر

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يدلي بصوته

أدلى الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل لجنته الانتخابية بمدرسة عمار بن ياسر.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام باعتباره واجب وطني داعيًا جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بالمشاركة الإيجابية لمنتسبي الجامعة من خلال النزول إلى اللجان الانتخابية لممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية بكل حرية في اختيار رئيسهم القادم، مؤكدًا أن هذه الصورة المشرفة نرسل من خلالها رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصري هو من يحدد مصيره ويرسم مستقبله بإرادته في عرس ديمقراطي يشهده العالم.

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