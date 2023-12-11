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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سرايا القدس تعرض مشاهد استهدافها لآليات العدو في شرق غزة.. صور

سرايا القدس تعرض
سرايا القدس تعرض مشاهد استهدافها لآليات العدو في شرق غزة

عرضت سرايا القدس مشاهد من استهدافها لآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق غزة، وأكدت مقتل وإصابة جميع أفراد إحدى الآليات العسكرية الصهيونية قمنا بتدميرها بواسطة عبوة برميلية شديدة الانفجار في محور الشجاعية شرق غزة.

أستهدفت كتائب القسام منذ قليل، مستوطنة نير اسحاق، بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى، من عيار 114ملم.

وأضاف القسام عبر حسابهم : "أن المقاتلين استهدفوا قوة صهيونية خاصة، تحصنت في عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا بقذائف TBG"، وأكد مجاهدونا وقوع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح".

وأكدت سرايا القدس، مقتل وإصابة جميع الجنود الذين كانوا داخل آليّة عسكرية إسرائيليّة، جرى تدميرها بواسطة عبوة برميلية شديدة الانفجار في محور الشجاعية شرق غزة.

قالت كتائب القسام: "إن مقاتلينا يخوض في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة من نقطة صفر مع قوات خاصة، وقوة مدرعة غرب مخيم جباليا".

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