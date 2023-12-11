مسيرة لخريجي ومتدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب بكفر الشيخ للمشاركة فى الإنتخابات

نظم خريجى ومتدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب أبناء محافظة كفرالشيخ، مسيرة لدعوة الناخبين للنزول والمشاركة والتمسك بممارسة حقهم الدستوري للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024 .

إنطلقت المسيرة من مركز إستدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفرالشيخ، مرورًا بشارع الجيش وحتى ميدان النصر بوسط مدينة كفرالشيخ، وسط هتافات " تحيا مصر"، حاملين أعلام الجمهورية لتشجيع أبناء كفرالشيخ للنزول والمشاركة الفعالة وبقوة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتابّع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين،من غرفة العمليات المركزية، والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير العملية الانتخابية، والتى تتابع الانتخابات الرئاسية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى لسباق الانتخابات الرئاسية 2024، والتى تستمر اليوم وغداً الثلاثاء.