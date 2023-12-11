أول تعليق من لبلبة بعد قرار إحالتها للتحقيق بسبب تصويتها مرتين في الانتخابات

أثارت الفنانة لبلبة حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية وذلك بعد أن قررت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية إحالتها للتحقيق، عقب إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية مرتين، مرة في الخارج ومرة داخل مصر اليوم، والأمر الذي جعل الهيئة تتخذ إجراءات رسمية ضدها.

لبلبة

لميس الحديدي: إحالة لبلبة للتحقيق بعد تصويتها مرتين

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، عن إحالة النجمة لبلبة إلى التحقيق وذلك بعد أن انتشرت صور وهي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية في الخارج والداخل، حيث صوتت في قنصليتنا في جدة حيث حضرت مهرجان جدة، وأدلت بصوتها للمرة الثانية أمس.

قالت لميس الحديدي خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON :"لبلبة ربما لم تكن تعرف أو ليس عندها معلومة أن هذه تعد جريمة انتخابية، إنك تدلي بصوتك مرتين".

لبلبة

وتابعت الحديدي: "اللجنة العليا للانتخابات أصدرت بيانا منذ قليل قالت فيه رصدت لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات واقعة تصويت إحدى الناخبات، والتي تبين سابقة تصويتها بالخارج بإحدى السفارات بالدول العربية، مضيفة أنه بالفحص ثبت صحة الواقعة، وأن اللجنة العامة التي أدلت بصوتها فيها اتخذت الإجراءات القانونية وأحالتها لجهة التحقيق".

وطالبت لميس الحديدي بالتحقيق مع القائمين على قاعدة بيانات الانتخابات قائلة: "إذا كانت الهئية قررت التحقيق مع لبلبة المفروض يتم التحقيق مع القائمين على قاعدة بيانات الانتخابات، بحيث إنها لما تدلي بصوتها تجد إنها سبق لها التصويت ولا تتمكن من الإدلاء برأيها".

لبلبة

أول رد من لبلبة بعد إحالتها للتحقيق بسبب تصويتها مرتين في الانتخابات

بعد إحالتها لتحقيق وأثارتها للجدل، علقت الفنانة لبلبة على واقعة تصويتها في الانتخابات الرئاسية مرتين، موضحة بإنها لم تكن تعرف بأنها ستعرض نفسها للمساءلة القانونية.

قالت لبلبة خلال تصريحات صحفية، بأنها لم تكن تعلم أن الأمر سيعرضها للمساءلة، وكان الهدف من نزولها تشجيع الناس على الانتخاب ودليل على حب مصر، كما أنها مستعدة لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

لبلبة

لبلبة

عقوبات تنتظر لبلبة بعد التصويت مرتين في الانتخابات

نصت المادة 66 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتالي:

- أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.

- أبدى رأيه منتحلًا اسم غيره.

- اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.