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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العراق يؤكد ضرورة تفعيل اتفاقية المشاورات مع قبرص وإنشاء لجنة للصداقة البرلمانية

الرئيس العراقي عبداللطيف
الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، ضرورة تفعيل اتفاقية المشاورات مع قبرص وإنشاء لجنة للصداقة البرلمانية، مرحبًا بمشاركة الشركات القبرصية في تنفيذ المشاريع التنموية وفي مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية واع أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس اليوم، نظيره العراقي الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد -الذي يزور قبرص حاليا- حيث بحثا بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية على الساحة الدولية.

وناقش الاجتماع الوضع في غزة حيث تم التأكيد على إدانة استمرار العدوان والعمليات الحربية ضد المدنيين وما تسبب به من تهديد لحياة الأطفال والنساء والشيوخ وأضرار وتهديم طالت البنى التحتية في كافة المجالات.

وأثنى اللقاء على الجهود الرامية للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في القطاع، كما أكد الرئيسان "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الشأن، مشيراً إلى أهمية العمل المكثف لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع".

بدوره، أشاد الرئيس القبرصي بدور العراق على صعيد ترسيخ الاستقرار في المنطقة، ودعم الحلول السلمية للأزمات والقضايا المصيرية في العالم، مؤكدًا حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات.

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