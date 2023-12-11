محافظ القليوبية يتابع عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، انتظام سير العملية الانتخابيه بمدينتي قها وقليوب والقناطر الخيرية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 بحضور رؤساء المدن حيث تفقد لجان مدرستي مجمع قها ومدرسة قها الثانوية وفى قليوب مدرسة كفر ابو جمعة وفي مدينة القناطر الخيرية تفقد لجان مدرسة حسن ابو بكر ولجان مدرسة عمر مجدي.

وقال المحافظ في تصريحات اعلامية أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة رصدت إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين بجميع اللجان الانتخابية بالقليوبية وبمشاركة كافة أطياف المجتمع.

و أشاد محافظ القليوبية بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مع الساعات الأولى من فتح باب اللجان، والتى تسير بمنتهى الرقي، وبشكل طبيعى ومنظم دون أية معوقات، مما يؤكد على عزم واصرار الشعب المصرى لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.