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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ القليوبية يتفقد عدداً من لجان الانتخابات الرئاسية

جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية

تابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام سير العملية الانتخابية في مدينتي قها وقليوب والقناطر الخيرية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

واطمئن الهجان، على انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان مع توفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويُسر، خاصة كبار السن وذوى القدرات الخاصة والسيدات مناشدا المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه تم توفير كافة التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

 

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