محافظ المنوفية يتابع انتظام العملية الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية 2024

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام سير العملية الانتخابية بكافة أرجاء المحافظة في ثانى أيام الانتخابات الرئاسية 2024 للتأكد من عدم وجود أية معوقات ، مشيراً إلى أن اللجان الإنتخابية قد شهدت إقبالاً كثيفاً منذ الصباح الباكر لجموع الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطى وذلك في أجواء تسودها الفرحة.

وأشار المحافظ إلى توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي، مؤكداً على أن العملية الانتخابية تتم تحت إشراف وتأمين كامل بما يضمن نجاح الإنتخابات وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها فضلاً عن التيسير على المواطنين للمشاركة بسهولة ويسر.



وأشاد أبو ليمون بمدى بحجم المشاركة الإيجابية والوعي السياسي لدى أهالى وأبناء شعب المنوفية والذى يتصدر دائماً كافة الإستحقاقات الإنتخابية ، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدقيقة وعلى مدار الساعة للمشهد الانتخابي ورصد سير العملية الانتخابية من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة للوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال ونسب المشاركة وكذا استقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها.