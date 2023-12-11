السكرتيرالمساعد لمحافظة المنوفية يدلي بصوته فى الإنتخابات الرئاسية

أدلى اليوم الاثنين، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية بصوته فى الإنتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة الوعى القومى ( لجنة مغتربين ) بحى غرب شبين الكوم.

وذلك خلال ثانى أيام الإنتخابات الرئاسية 2024، مناشدين المواطنين النزول والإدلاء بأصواتهم فى هذا الاستحقاق الانتخابي ، مؤكدين على أهمية المشاركة فى العرس الديمقراطى وممارسة حقوقهم الدستورية كونه واجب وطني لابد من تأديته لإعلاء مصلحة الوطن وظهور محافظة المنوفية بالشكل المشرف واستكمال مسيرة الإستقرار والتنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية .

هذا وقد أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أن اللجان الإنتخابية قد شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بما يعكس صورة حضارية و مشرفة لوعى المواطن المنوفى .