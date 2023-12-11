أئمة المساجد والخطباء بإدارة أوقاف إسنا جنوب الأقصر يدلون بأصواتهم

شارك أئمة وخطباء مساجد إسنا التابعبن لإدارة أوقاف إسنا بجنوب الأقصر، في الانتخابات الرئاسية، بلجنة مدرسة ساحل القرايا الابتدائية المشتركة، في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة.

كما شهدت مدينة إسنا مشاركة طلاب معهد التمريض في الانتخابات الرئاسية، من خلال تجمعهم أمام المقر الانتخابي، مرتدين الزي الرسمي للمعهد؛ للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وكان طلاب الأقصر قد حرصوا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية على طريقتهم الخاصة، إذ تجمع عدد كبير من طلاب وطالبات مدرسة الراهبات الفرنسيسكان التابعة لإدارة إسنا التعليمية بجنوب محافظة الأقصر، بأعلام مصر، واصطفوا أمام اللجان الإنتخابية خلال إدلاء الناخبين بأصواتهم في ثاني أيام إنتخابات الرئاسة 2024.

يشار إلى أنه يتنافس بانتخابات الرئاسة 2024م، أربعة مرشحون، وهم: رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.