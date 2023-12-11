توافد كبير من ذوى الهمم وكبار السن للمشاركة فى الإستحقاق الدستوى بالمنوفية

توافد ومشاركة كبيرة لذوى الهمم وكبار السن على اللجان الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية 2024 بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى العرس الديمقراطى وسط أجواء تسودها الفرحة والأناشيد الوطنية تاكيداً لدورهم الوطنى وإستكمال مسيرة التنمية والنهوض بوطنهم الحبيب.

وقد أكد محافظ المنوفية على أهمية دور المرأة المصرية ومشاركتها في كافة الاستحقاقات الدستورية كونها شريكا فاعلا فى بناء الدولة المصرية الحديثة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالمرأة وإدماجها في صناعة واتخاذ القرار بمختلف الأصعدة ، وأضاف المحافظ حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمساهمة في خلق قيادات نسائية فعالة بكافة أجهزة المحافظة من خلال ثقل مهارتهن وتنمية قدراتهن بالإضافة إلي رفع المستوي العلمي والمعرفي والمهني بمختلف التخصصات.