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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موعد اطلاق فيلم "سكر" على "شاهد"

فيلم سكر
فيلم سكر

أعلنت منصة "شاهد vip" عن موعد إطلاق فيلم "سكر" يوم 24 ديسمبر، حصريا بعد طرحه في السينمات.

 

تفاصيل فيلم سكر  

والفيلم هو الأول ضمن سلسلة أفلام تحمل اسم "سكر"، من رؤية وكلمات وكتابة هبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي. هو أول انتاجات أروما استديوز السينمائية.

 

أحداث فيلم سكر

وفيلم "سكر" مستوحى من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ"صاحب الظل الطويل"، وتدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاما وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

 

أبطال فيلم سكر 

فيلم "سكر" بطولة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت؛ والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام ابراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.. وآخرين.

فيلم سكر
فيلم سكر 
فيلم سكر
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