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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

ميني بيتزا.. حضريها للأعياد والمناسبات بخطوات بسيطة

ميني بيتزا
ميني بيتزا

البيتزا من الأكلات اللذيذة، والتي يعشقها الكبار والصغار، ويمكن تحضيرها بأكثر من وصفة حسب المكونات والحجم المناسب لك، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة عمل ميني بيتزا بالجبن والتوابل الشهية، لمذاق لذيذ، بالإضافة لصغر حجمها، فيمكن أخذها في أي مكان لسد الجوع.

 

ميني بيتزا

طريقة عمل ميني بيتزا هشة

المقادير

- للعجينة :

دقيق : كوبان ونصف

خميرة : ملعقة كبيرة

سكر : 2 ملعقة كبيرة

بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

حليب بودرة : 2 ملعقة كبيرة

الزيت النباتي : ربع كوب

الماء : كوب وربع

- للبيتزا :

صلصة طماطم : كوب ونصف

أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة

الزعتر : نصف ملعقة صغيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

سكر : ربع ملعقة صغيرة

الطماطم الكرزية : 500 غراماً

ريحان : حسب الرغبة

جبن موزاريلا : 300 جراماً (مبشور)

 

طريقة التحضير

لتحضير العجينة: 

اخلطي الدقيق مع الخميرة، والسكر، والبيكنج باودر، والحليب البودرة، والزيت، والماء في وعاء عميق، حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

غطّي العجينة بورق النايلون اللاصق، واتركيها جانباً حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

افردي العجينة بواسطة النشابة حتى تصبح مسطحة على سطح العمل المنثور الدقيق.

قطّعي العجينة إلى دوائر متساوية بواسطة كوب أو قطاعة الكوكيز.

 

لتحضير الصلصة: 

اخلطي صلصة الطماطم، والأوريغانو، والزعتر، والملح، والفلفل الأسود، والسكر، في وعاء حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

وزعي الصلصة على دوائر العجينة بالتساوي.

وزعي جبن الموزاريلا فوق الصلصة، ثم الطماطم والريحان.

ضعي الميني بيتزا في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج البيتزا ويذوب الجبن، ثم قدميها ساخنة.

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