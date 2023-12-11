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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds يتخطى الـ248 مليون دولار

فيلم The Hunger Games:
فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds

ارتفعت إيرادات فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds إلى 248 مليونًا و955 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 17 نوفمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Lions Gate Films، ووصلت مدته إلى ساعتين و37 دقيقة.

 

إيرادات فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds 

وانقسمت إيرادات فيلمThe Hunger Games: The Ballad of Songbirdsبين 126 ملايين و255 بشباك التذاكر الأمريكي، و122 مليونًا و700 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

 

أبطال فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds

يركز "The Ballad of Songbirds and Snakes" على كوريولانوس سنو، وهو صبي طموح، والذى أصبح في النهاية الزعيم المستبد لبلد بانيم البائس، وهو من إخراج فرانسيس لورانس، ومن بطولة توم بليث، راشيل زيجلر، هانتر شيفر، جيسن شوارتزمن وبيتر دينكلاج.

 

الجزء الأول من الفيلم من تأليف وإخراج جارى روس، ومن بطولة جنيفر لورنس وجوش هتشرسون وليام هيمسورث وويلو شيلد واليزابيث بانك وويس بينتلى وستانلى لوتسى.

فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds
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