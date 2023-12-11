محافظ القليوبية يتابع انتظام سير العملية الانتخابية بلجان قها والقناطر الخيرية

تابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية انتظام سير العملية الانتخابيه بمدينتي قها وقليوب والقناطر الخيرية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 بحضور العميد محمد فوزي رئيس مدينة قها واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية حيث تفقد المحافظ لجان مدرستي مجمع قها ومدرسة قها الثانوية وفى قليوب مدرسة كفر ابو جمعة وفي مدينة القناطر الخيرية تفقد لجان مدرسة حسن ابو بكر ولجان مدرسة عمر مجدي.

واطمأن الهجان على انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان مع توفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويُسر، خاصة كبار السن وذوى القدرات الخاصة والسيدات مناشدا المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه تم توفير كافة التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

هذا وقد ورصدت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين بجميع اللجان الانتخابية بالقليوبية وبمشاركة كافة أطياف المجتمع.

ومن جانبه، أشاد محافظ القليوبية بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات مع الساعات الأولى من فتح باب اللجان، والتى تسير بمنتهى الرقي، وبشكل طبيعى ومنظم دون أية معوقات، مما يؤكد على عزم واصرار الشعب المصرى لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.

ودعا "الهجان" المواطنين إلى المزيد من المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا استعداد اللجان لاستقبال الناخبين، وتجهيز جميع المقرات وتوفير كافة سبل الراحة لخدمة المواطنين بمختلف لجان القليوبية.