طلاب التمريض بإسنا جنوب الأقصر يدلون بأصواتهم بزي المعهد

في مشهد مبهج.. اصطف طلاب معهد التمريض بإسنا جنوب الأقصر، أمام المقر الانتخابي، مرتدين الزي الرسمي للمعهد، وتجمعوا في صف واحد؛ للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وكانت اللجان شهدت إقبال الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة، وسط عملية تأمين مشددة، وتواجد الشباب المتطوعين لأعمال التنظيم وتسهيل الدخول لكبار السن وذوي الهمم، وتوصيلهم إلى لجانهم حيث مقر الاقتراع.

كما شهدت لجان مدينة إسنا بجنوب محافظة الأقصر، إقبالاً كبيرًا مع بداية فتح اللجان صباح اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة، وسط عملية تأمين مشددة بمحيط اللجان.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.

