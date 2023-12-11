النائب الوفدى طارق عبدالعزيز يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى النائب الوفدى طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ ، اليوم الاثنين، بصوته في لجنة ميت فارس في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية وسط ملحمة شعبية من جموع المواطنين، والتقي بالمواطنين امام اللجنة وتبادل معهم عبارات الود والترحاب وسط فرحه وبهجة .

وبدأت اللجان والمقار الإنتخابية إستقبال الناخبين فى تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء ويتخللها ساعة راحة فمن الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.

وتجرى إنتخابات الرئاسة وفق إجراءات إحترازية مشددة.

حيث تم تعقيم اللجان والمقار الإنتخابية، والتى تجرى على مدار3أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 10وو1211ديسمبربعد إنتهاء تصويت المصريين بالخارج .