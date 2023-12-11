رئيس الأكاديمية العربية يلتقي وزيرة البيئة لبحث التعاون المشترك

شارك الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، فى فعاليات أعمال مؤتمر قمة المناخ cop28 بدبى بدولة الامارات العربية المتحدة والتى تنظمه الأمم المتحدة، كما شارك فى عدد من المنتديات وورش العمل التى نظمتها بعض الدول العربية والأجنبية،وذلك تحت رعاية السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتفقد رئيس الأكاديمية العربية، عدد من أجنحة الدول العربية والأجنبية المشاركة فى مؤتمر قمة المناخ cop28 بدبى.

وبداخل الجناح المخصص للجامعة العربية بالمنطقة الزرقاء بمدينة أكسبو -دبي، قدم مجموعة من خبراء وأساتذة النقل البحري بالأكاديمية عدد من المحاضرات التي ركزت على مناقشة أساليب مواكبة التحول الأخير في ممارسات الشحن مع أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية والمجتمعية، بهدف تسهيل تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التحويلية والممارسات المستدامة في العمليات البحرية التي تضمن مستقبلًا مرنًا ومزدهرًا للصناعة البحرية .

وعلى هامش فعاليات قمة المناخ COP28، التقى الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية،بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،وذلك لبحث تعزيز أواصر التعاون الثنائي فى مختلف المجالات.

وأكدت وزيرة البيئة ،على أن وزارة البيئة تعي أهمية البحث العلمي والكيانات التعليمية لدعم العمل البيئي، حيث نعمل على الإستفادة من خبرات أساتذة الأكاديمية العربية،وابتكارات طلابها في عدد من المجالات، وذلك من خلال المشروعات البحثية والتطبيقية فى المجال البيئى والتى تشمل موضوعات التكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارة المخلفات الصلبة وحماية البيئة البحرية والساحلية والنقل المستدام.

رئيس الأكاديمية العربية يشارك فى فعاليات أعمال مؤتمر قمة المناخ cop28

وأشادت وزيرة البيئة، بالإجراءات التى اتخذتها الأكاديمية العربية لدمج البعد البيئي، سواء من خلال الأبنية التعليمية أو من خلال تدريب الطلبة بالأكاديمية، كما أشادت بدور الأكاديمية فى دمج الطلاب فى الإجراءات التطبيقية بمختلف الكليات والتخصصات، والمساهمة في تمكين الشباب في المشروعات البيئية.

ولفتت وزيرة البيئة إلى حرص الوزارة على توثيق أواصر التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، للعمل على تحقيق التوازن البيئي للموارد الطبيعية، والتكامل بين البحث العلمي والجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات البيئية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، والتعاون مع الأكاديميات وجهات البحث العلمي للاستفادة منها وتوجيهها نحو مواجهة التحديات البيئية المحلية والعالمية على أساس علمي لتحقيق الرؤى والأهداف القومية وتحليل ودعم سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر.

من جانبه أشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية ،بالجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية فى تسهيل المفاوضات بشأن مواجهة خطر التغيرات المناخية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الحكومة للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار رؤية مصر 2030، معربا عن امتنانه لجهود وزارة البيئة فى خدمة العمل البيئى ودعم الشباب واهتمامها برعاية المبادرات الشبابية وكافة الافكار والابتكارات الشبابية التى تخدم العمل البيئي.