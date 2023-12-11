الأطفال يتصدرون المشهد مع أهلهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.. صور

قال عماد محمد شعبان، دكتور بالقصر العيني، إنه حرص على الحضور اليوم للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية لأنه حق دستوري ومهمة وطنية

وأكد شعبان لـ"الوفد" أثناء تصويته بلجنة مدرسة جيهان السادات بالمنيل، أنه جاء مع أطفاله لتنمية روح الانتماء وحب الوطن، والخوف عليه وعلى مصلحته وامنه والمشاركة في أي قرار يهم وطنهم.

هذا وتشهد مدرسة جيهان السادات بالمنيل، منذ صباح اليوم إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين، خاصة من الشباب وكبار السن، فالجميع يحرص منذ أمس على المجيء والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

ومن اللافت اليوم تصدر الأطفال الصغار المشهد الانتخابي مع أهلهم، فقد حرصوا على المجيء مع أهلهم لتنمية روح الانتماء والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.



وقد فتحت في التاسعة صباحا أمس لجان اقتراع منطقتي مصر القديمة والمنيل، حيث توافد العشرات من المواطنين بمنطقة مصر القديمة والمنيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من أمس الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

الأطفال يتصدرون المشهد الانتخابي مع أهلهم في ثاني يوم بالانتخابات الرئاسية