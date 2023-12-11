النيل للإعلام بأسيوط يحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية

في خطوة تؤكد حرصها على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية، قامت سحر حسين محمد، مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط، بأداء واجبها الوطني وممارسة حقها الديمقراطي بصوتها الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024

وحرصاً على تأكيد أهمية هذه الخطوة والتشجيع على المشاركة في العملية الانتخابية، أكدت مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط إلى أن المشاركة في الانتخابات هي حق وواجب وطني لكل فرد في الدولة، وأنها تحمل هذا الواجب بكل فخر واعتزاز كمواطنة مصرية.

وأشارت سحر بأنها لم تتوانَ عن القيام بواجبها الوطني والمشاركة في صناعة مستقبل مصر. وإن مشاركتها الفاعلة في العملية الانتخابية تعكس حرصها على أن يتم تمثيل صوتها وآراؤها في صناديق الاقتراع.

وتأمل سحر أن يَكون صوتُها الانتخابي قد يسهم في تعزيز العملية الديمقراطية في مصر، ودفع العجلة التنموية بالدولة إلى الأمام. وتدعو جميع المواطنين للمشاركة الفعالة في الانتخابات، وتذكرهم بأن المستقبل بين أيديهم وبأن مصر بحاجة إلى تحقيق المزيد من الازدهار والتقدم والاستقرار.

كما دعت سحر المواطنين بالاتزام بمسئوليتهم ووعيهم السياسي وإدلائهم بأصواتهم يشكل رمزًا للشجاعة والعزيمة في التأثير على المستقبل واختيار القرارات السياسية التي ستؤثر في حياة الناس.

وأشارت سحر بأن بشكل عام، تمثل مشاركة النساء في العملية الانتخابية محطة حاسمة في مسار الديمقراطية وتحقيق المساواة بين الجنسين والتأكيد على دور المرأة القادرة على أن تكون قائدة وفاعلة في مختلف المجالات

وأضافت سحر بانه لابد أن نشجع المثقفين والقيادات الاجتماعية على تبني هذا النهج الايجابي وتحفيزهم على تقديم الدعم والمشورة للشباب والنساء الطموحين الذين يتطلعون إلى مثل هذه الخطوات. إن تعزيز الوعي السياسي وتشجيع المشاركة المدنية يصب في صالح تطوير مجتمعاتنا وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات والتحقيق التنمية المستدامة.