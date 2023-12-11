نجيب محفوظ.. فاز بجائز نوبيل وصاحب أكبر عدد من الأفلام| محطات في حياته

تحل اليوم ذكرى ميلاد أشهر أدباء القرن العشرين نجيب محفوظ، حيث ولد فى 11 ديسمبر عام 1911، وعُرف بكتاباته ورواياته المختلفة، والتي تمس المجتمع وتعكس أوضاعه، وله نصيب الأسد فى عدد الأفلام التى تم اختيارها فى قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما.

الكاتب نجيب محفوظ

نشأة نجيب محفوظ وانضمامه لحزب الوفد

وُلد الروائي المصري الكبير نجيب محفوظ بحي الجمالية بالقاهرة، لأب موظف "عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا" الذي لم يكن يقرأ في حياته غير القرآن الكريم وحديث عيسى بن هشام لأن كاتبه المويلحي كان صديقا له، وأمٍّ ربة منزل.

وترك الأديب نجيب محفوظ منطقة الجمالية وهو في الثانية عشرة من عمره إلى حي العباسية، ثم كانت المرحلة الثانوية بمدرسة فؤاد الأول حيث تذوق فيها السياسة واشترك في حزب الوفد لكن استمرت علاقته بأصدقاء حى الجمالية.

وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم الفلسفة، وقد أقدم على الحصول على الماجستير في الفلسفة الإسلامية، ولكن لم يستطع الانتهاء منها؛ لتوغله في البحث الأدبي، فآثر أن يتفرغ للأدب، فجاءت أعماله روائية حيلة فلسفية.

وبدأ الأديب نجيب محفوظ رحلته في عالم الأدب بكتابة القصص القصيرة، فكتب منها مائة قصة، وكانت أولى قصصه فى مجلة الرسالة عام 1936، ثم اتضح له أن الأقصوصة شيء مركز يتضمن في أغلب الأحيان كل عناصر القصة الطويلة، وبحث فيما كتب فوجد أنه يستطيع تحويل 90 قصة قصيرة من المائة إلى قصص طويلة، ليقرر بعدها كتابة القصص الطويلة.

أولى روايات نجيب محفوظ واتجاهه للكتابات الواقعية

وكانت أولى رواياته "عبث الأقدار" التى نشرت عام 1939، أعقبها العديد من الروايات والمجموعات القصصية منها “الثلاثية، الطريق، الشحات، قشتمر، بداية ونهاية، خمارة القط الأسود، كفاح طيبة، رادوبيس، السمان والخريف، ميرامار، اللص والكلاب، ثرثرة فوق النيل، الكرنك، أهل القمة، القاهرة 30 وغيرها”.

وفي عام 1945 تحول نجيب محفوظ إلى الكتابات الواقعية برواية القاهرة الجديدة، خان الخليلي، زقاق المدق.

نجيب محفوظ يحظى على جائزة نوبيل في 1988م

حصل الأديب نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، كأول أديب مصري عربى يفوز بنوبيل، وقالت اللجنة القائمة على الجائزة: "إن نجيب محفوظ أثرى المكتبة العربية بإنتاجه الغزير الذي تجاوز الخمسين عملًا روائيًا وقصصيًا ترجم إلى معظم لغات العالم، بل تحول كثير منها إلى أعمال سينمائية".

وحاز نجيب محفوظ على نصيب كبير من قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما، حيث احتل المركز الأول بـ17 فيلمًا دفعة واحدة وهما: بداية ونهاية، اللص والكتاب، القاهرة 30، ريا وسكينة، ميرامار، أهل القمة، الكرنك، درب المهابيل، وثرثرة فوق النيل، الاختيار، بين السما والأرض، المذنبون، الحب فوق هضبة الهرم، الوحش، السمان، الخريف، بين القصرين.