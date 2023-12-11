الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المصريون يحتشدون بأعداد كبيرة أمام اللجان في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة

المصريون يحتشدون
المصريون يحتشدون بأعداد كبيرة أمام لجان الانتخابات

أحتشد عدد كبير من المواطنين، اليوم الإثنين، أمام مقر لجنة مدرسة بدر الإعدادية بنين بالدقي، في سهولة ويسر ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، وذلك من أجل الإدلاء بأصواتهم.

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شيرين مجدي تدلي بصوتها في الانتخابات بالدقي

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إقبال كبير من الناخبين بالخانكة في القليوبية على الانتخابات الرئاسية

جاء ذلك وسط تكثيفات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية.

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من أمس الاحد حتى غد الثلاثاء، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

كانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر،  في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

المصريون يحتشدون بأعداد كبيرة أمام لجان الانتخابات

ويتنافس 4 مرشحين على منصب رئاسة الجمهورية، وهم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، ورمزه النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، ورمزه الشمس، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه السلم.

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