اقبال الشباب والسيدات في اليوم الثاني علي لجان أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الشباب والسيدات وذوي الهمم يتصدرون الطوابير الطويلة أمام اللجان الانتخابية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 للإدلاء بأصواتهم بمختلف مراكز وأحياء المحافظة ومدينة أسيوط الجديدة منذ الساعات الأولى لفتح اللجان التي بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين وتستمر عملية التصويت حتى مساء الغد الثلاثاء وسط ترديد الأغاني الوطنية وحمل الاعلام فضلاً عن الطبل والمزمار البلدي وسيارات تحمل مكبرات صوت مشيراً إلى حرص الشباب من الجنسين على المشاركة في عملية الاقتراع والوقوف أمام اللجان الانتخابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى على مدار 3 أيام ويتنافس خلالها 4 مرشحين.

وأوضح محافظ أسيوط أن العملية الانتخابية تسير بجميع اللجان دون حدوث أي معوقات أو ما يعكر صفوها حتى الآن حيث فتحت جميع اللجان أبوابها لاستقبال المواطنين في تمام الساعة التاسعة صباحًا ودون أن تتلقى غرفة العمليات التي تتابع الموقف على مدار اليوم أية شكاوي أو تجاوزات لافتًا إلى تكليف رؤساء المراكز والاحياء والقرى بتوفير كافة التسهيلات لوصول الناخبين إلى لجانهم فضلاً عن تزويد اللجان بكراسي متحركة لخدمتهم وتسهيل الإدلاء بأصواتهم خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة وتوفير الكراسي المتحركة لهم وأماكن جلوس لكبار السن ومتحدي الإعاقة ومظلات لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت وذلك وسط تواجد أمني من قبل قوات الشرطة أمام اللجان لتأمينها من الخارج مجددًا مناشدته لجموع المواطنين للنزول والمشاركة للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية 2024 لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضارى والديمقراطي الذى يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان لوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل، لافتًا إلى إنه تم تخصيص لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط