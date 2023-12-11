احتفالات لم تتوقف.. لجان الهرم "هايصة" في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.. صور

شهدت مدرسة الشهيد محمد محمود عبدالعزيز "أم الأبطال سابقًا"، احتفالات كبيرة من الناخبين، وذلك بعد ساعات من فتح اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

لجان الهرم "هايصة" في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

فيما تواصل اللجان الانتخابية استقبال المواطنين لانتخاب رئيس مصر القادم، حيث تزايدت أعداد الناخبين خلال الدقائق الأخيرة مقارنة بنسب التصويت عند فتح اللجان أمام المواطنين.

لجان الهرم "هايصة" في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

كان اللجان الانتخابية الفرعية ومراكز الاقتراع الرئيسية فتحت أبوابها أمام المواطنين في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الإثنين الموافق 11 ديسمبر 2023، بدائرة العمرانية والهرم بمحافظة الجيزة، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، حيث يتوجه ملايين المصريين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

من أبرز اللجان التي تستقبل المواطنين في دائرة العمرانية، مدرسة هشام شتا، مدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات، مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية.

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، هم: الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد.



كانت محافظة الجيزة خصصت، 12 مركزًا انتخابيًا و32 لجنة فرعية في حي العمرانية، لاستقبال 311 ألفًا و830 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.



طبقًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، يكثف الحي حملات النظافة ورفع الإشغالات والتعديات في محيط المقار الانتخابية والطرق المؤدية إليها، مع مراجعة التجهيزات النهائية داخل اللجان من توفير مقاعد ومظلات باللجان وأماكن انتظار ووسائل التهوية المناسبة، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن؛ للخروج بالعملية الانتخابية بشكل منظم وحضاري.

جديرٌ بالذكر أن محافظة الجيزة خصصت 457 مركزًا انتخابيًا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفًا و318 ناخبًا من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.