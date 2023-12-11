محافظ جنوب سيناء يؤكد علي ضرورة استمرار مشاركة الناخبين

في اليوم الثاني علي التوالي لماراثون الانتخابات الرئاسية 2024" والتي بدأت أمس الأحد 10 ديسمبر وتستمر حتى يوم غدا الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، تابع اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء سير العملية الانتخابية بمدينة شرم الشيخ وتفقد لجنة مطار شرم الشيخ الدولي .

هذا وانتظم سير العمل باللجان الانتخابية بنطاق المحافظة حيث تم بدء عمل اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحا ويستمر التصويت حتى التاسعة من مساء ذات اليوم، هذا وقد توافد الناخبون للإدلاء بأصواتهم باللجان الانتخابية بجميع مدن المحافظة .

وقد أشاد " فوده" بمدى وعي المواطنين بالمحافظة وحثهم الوطني وإصرارهم علي أداء حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم أمس الأحد 10 ديسمبر وذلك كأول يوم لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، وثمن محافظ جنوب سيناء مشاركة المرأة وكبار السن والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة مما يؤكد الوعى والإدراك التام من جانب كافة فئات مواطني المحافظة.

حث " فوده" المواطنين علي ضرورة استمرار مشاركتهم في الانتخابات اليوم وغدا ونزولهم للتصويت باللجان الانتخابية لبعث رسالة للعالم برغبة المصريين بجميع طوائفهم في استقرار الوطن وحفاظا علي مقدراته ليؤكدوا عظمة إنتماءهم للوطن من خلال ممارسة حقهم الدستوري.

يشارالي ان محافظة جنوب سيناء بها 2420 مقر انتخابي موزعين علي 18 مدرسة ومجلس مدينة طابا القديم، ومطار شرم الشيخ الدولي، وتبلغ الكتلة الانتحابية للمحافظة 99240 ناخب عدد اللجان العامة 9 لجان و46 لجنة فرعية تشمل 31 لجنة اساسية و15 لجنة فرعية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتوره ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء طيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي.

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