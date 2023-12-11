ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا بعد التعادل أمام صن داونز

تقدم "بوابة الوفد" جدول ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد التعادل السلبي أمام صن داونز الجنوب إفريقي أمس الأحد في بريتوريا.

وفرض فريق بيراميدز بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو التعادل السلبي على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مساء أمس الأحد، في إطار منافسات دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

والتقى الفريقان على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن تعثر فريق تي بي مازيمبي الكونغولي أمام ضيفه نواذيبو الموريتاني بنتيجة 0-0 ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1- صن داونز الجنوب أفريقي، 4 نقاط.

2- تي بي مازيمبي الكونغولي، 4 نقاط.

3- نواذيبو الموريتاني، 4 نقاط.

4- بيراميدز، 4 نقاط.

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