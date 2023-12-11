الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اليمن وبريطانيا يبحثان تنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية اليمني
وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد بن مبارك

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك، مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط  وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، اللورد طارق أحمد، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها إلى آفاق اوسع وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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اليمن وهولندا يبحثان التعاون الثنائي والتغيرات المناخية

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توقيع اتفاقية تعاون إعلامي بين اليمن والصين

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) أن "بن مبارك" استعرض - على هامش مشاركته في منتدى الدوحة الدولي  مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن، وجهود الأشقاء والأصدقاء لإحياء عملية السلام .. مشيراً إلى موقف مجلس القيادة الرئاسي والتزامه بنهج السلام الشامل والمستدام في اليمن وفقًا لمرجعياته الثلاث المتفق عليها وطنيًا وإقليمياً ودوليا.

من جانبه، أكد اللورد طارق، دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي ووحده واستقرار اليمن، واستمرارها في المساهمة بالجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.

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