لجان الإنتخابات الرئاسية بالمنيا تشهد اقبالا ومسيرات حاشدة

بدأ اليوم الثانى للعملية الإنتخابية، بمحافظة المنيا ، اليوم الإثنين ، بفض الأقفال الرقمية من غرف حفظ الصناديق فى بحضور مندوبى المرشحين، ثم نقلها إلى مقار غرفة اللجنة ، حيث حرر كل قاضِِ محضرا ببدء عملية الإقتراع المخصص لها 12 ساعة ، من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء،والتي شهدت إقبالا كبيرا .

وشهدت محافظة المنيا، حشود جماهيرية امام اللجان وصناديق الإقتراع للإنتخابات الرئاسية ، وتصدر المشهد الشباب والفتيات من طلبة الكليات، وكبار السن من الرجال والسيدات والقيادات الشعبية والسياسية وشباب الأحزاب، ففي مدينة المنيا، بدا الاقبال علي اللجان وخاصة لجنة مدرسة الثانوية العسكرية ، ومدرسة الفريق صفى الدين ابو شناف، واحتشد امام اللجان شباب الأحزاب مصطحبين الأهالى للادلاء بأصواتهم داخل اللجان، مقدمين كافة التسهيلات علي الناخبين من كبار السن وذوى الهمم.

وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، احتشد الناخبين ، من المعلمين بإدارة سمالوط التعلمية، وقاد المسيرة مدير الإدارة وقيادات الإدارة، وانطلقت المسيرة من امام الإدارة وجاوبت الشوارع العامة بالمدينة وامام اللجان، رافعين اعلام مصر ، وفي مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، احتشدت مسيرة كبيرة من الناخبين للتصويت الإنتخابي ، في إطار الحشد الجماهيري للحضور بشكل مكثف لرفع نسب التصويت الإنتخابي في الإنتخابات الرئاسية ، كما واصلت الجماهير بمراكز ، مغاغة ، وبني مزار شمال المنيا ، الزحف والإحتشاد امام اللجان الإنتخابية للتصويت الإنتخابي في ظل تأمين رجال الشرطة المصرية .

كما احتشد المواطنين بمراكز ، ملوي ، وابوقرقاص ، وديرمواس جنوب المنيا ، بشكل مكثف أمام اللجان الإنتخابية للتصويت الإنتخابي في ثاني أيام الإنتخابات الرئاسية ، وكان قد حرص رؤساء 585 لجنة فرعية فى 13 لجنة عامة بالمنيا على الحضور مبكرا وفض الأقفال الرقمية للصناديق البلاستيكية، وبدء عملية الاقتراع فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية 2024.

وترأس اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة بدء عملية التصويت فى اليوم الثانى من خلال غرف العمليات بمراكز المحافظة التسعة، ويذكر أن محافظة المنيا تضم 13 لجنة عامة، و508 مراكز انتخابية، و585 لجنة فرعية خصصت لاستقبال 3 ملايين و689 ألفا و5 ناخبين، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.