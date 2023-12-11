الإثنين 11 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ بني سويف يتابع بدء فتح اللجان مع بداية التصويت في اليوم الثاني

المحافظ فى مركز السيطرة
المحافظ فى مركز السيطرة الموحد

 تابع الدكتور محمد هانى غُنيم، محافظ بني سويف، من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، المتصل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بدء فتح اللجان في ثاني أيام انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، التي كانت بدأت أمس الأحد داخل لجان ومقار الاقتراع بمحافظة بني سويف، والتي تشمل 497 لجنة فرعية داخل 450 مقرًا انتخابيًا، بجانب 4 لجان للمغتربين والوافدين.

 واصل المحافظ متابعته لانتظام فتح اللجان أبوابها أمام الناخبين، وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تبدأ عملية التصويت في المواعيد الرسمية، وسط إجراءات تأمين، بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وقوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة، وتحت الإشراف القضائي.

 كما أكد االمحافظ على الاتصال المستمر بين مركز السيطرة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لتذليل أي معوقات قد تتسبب في تأخر فتح بعض اللجان، واستمرار توافر التيسيرات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع على غرار اليوم الأول وحتى انتهاء أيام التصويت غدًا الثلاثاء، والتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أي طوارئ، وتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول، ورصد الوضع بمحيط أماكن اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

 وكان المحافظ أصدر"في وقت سابق" تكليفاته للجهات التنفيذية بمراجعة جاهزية المقار الانتخابية والانتهاء من تجهيز وتفعيل غرف العمليات الفرعية لربطها بمركز السيطرة المواحد وغرفة العمليات بالديوان العام لسرعة التواصل وتذليل أي عقبات، وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية داخل لجان ومراكز الاقتراع وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان، فضلاً عن تشكيل لجان للمرور اليومي على المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات والتأكد من استمرار جاهزيتها لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق.

 رافق المحافظ خلال تفقده لمركز السيطرة كل من الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء حازم عزت، السكرتير العام، والعميد أركان حرب محمد سمير، المستشار العسكري للمحافظة.

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الجريدة الورقية